Gara Juniores a Cantù, chiesta la titolazione tricolore

La gara Juniores 2021 ma non soltanto; la conferenza stampa di presentazione – ieri in Comune a Cantù – della corsa ciclistica di domenica nella “città del mobile” è stata l’occasione per una serie di annunci da parte di Paolo Frigerio. Il presidente del Club Ciclistico Canturino (oltre che referente sul Lario di Rcs Sport per il Giro di Lombardia) ha prima di tutto comunicato l’iscrizione di 150 concorrenti nella competizione che tra l’altro assegnerà il titolo provinciale della categoria.

Ma si guarda già al 2022: la società brianzola festeggerà 120 anni e per questo è stato chiesto di poter assegnare all’evento la titolarità di campionato italiano (in questo caso l’appuntamento sarà in giugno o a settembre). Il sodalizio comasco peraltro detiene il titolo tricolore, conquistato pochi mesi fa da Andrea Montoli a Montegrotto Terme (Padova).

Ulteriore “chicca” per il 2022, l’allestimento di una formazione Juniores femminile da parte del Club Ciclistico Canturino, che andrà ad affiancare quella maschile. C’è già un primo nome, quello di Beatrice Roda, attualmente al Bike Club Cadorago. Una notizia “in rosa” apprezzata dal sindaco Alice Galbiati e dell’assessore allo sport di Cantù, Antonella Colzani, entrambe presenti alla conferenza stampa.

Ma ora è tempo di pensare all’evento di domenica prossima, il cui nome ufficiale è “41ª Coppa Città di Cantù-33° Trofeo Bcc Cantù”. Solitamente la gara si disputava a Pasqua, ma in questo anno iniziato con l’emergenza Covid, gli organizzatori hanno preferito posticipare sperando – ed effettivamente sono stati premiati – in una fase più tranquilla della pandemia. La sfida sarà sulla distanza di 115 chilometri con un tracciato tutt’altro che semplice, con la salita di via Manzoni a Cantù (nella foto) da effettuare per nove volte e la Valcolda per quattro. Il via è previsto per le ore 9.