“Genius”, il musical sulle opere di Leonardo di Vinci

Il genio di Da Vinci diventa un musical. Nell’anno che ricorda i cinquecento anni dalla morte di Leonardo, la compagnia comasca Le Nuove Proposte porta in scena lo spettacolo “Genius”, accompagnata da una band dal vivo. Il debutto sarà il 7 dicembre, alle 21, al Teatro San Giuseppe di Rovello Porro con replica domenica 8 dicembre (ore 21). Scritto da Massimo Paltrinieri, per la regia di Paolo Volontè, il musical celebra la passione che ha guidato la vita di Leonardo attraverso i momenti in cui ha ideato le sue opere più importanti, accompagnato dai grandi personaggi che hanno vissuto con lui un periodo storico eccezionale per l’arte e la scienza italiana.

«Ci saranno Lodovico il Moro con la sua passione per l’arte e la sua storia d’amore con Cecilia (la Dama con l’Ermellino), Salaì eterno compagno di Leonardo, Zoroastro, Bramante, Raffaello e il loro desiderio di imitare il Maestro, ma anche il rivale Michelangelo e Monnalisa con il suo sguardo misterioso», commenta il regista Paolo Volontè, che aggiunge: «Questo musical vuole essere, oltre che un elogio alla vita e alle opere del Maestro, un omaggio a tutti i grandi artisti che hanno popolato l’Italia e l’hanno resa unica. Il nostro obiettivo è risvegliare lo spirito “geniale” che è in tutti noi». Le successive repliche saranno il 21 dicembre, ore 21, al Teatro Fumagalli di Cantù; il 25 e 26 gennaio, ore 21, al Teatro San Giovanni Bosco di Cirimido. Info e prenotazioni: www.lenuoveproposte.com.