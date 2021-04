Giglio d’Oro 2021: Davide Ballerini è in testa

È Davide Ballerini, ciclista della Deceuninck Quick Step, il primo leader del “Giglio D’Oro” edizione 2021. Il premio, nato nel 1974, è destinato al miglior professionista italiano della stagione. L’iniziativa è a cura della società sportiva Giglio D’Oro, presieduta da Lorenzo Carmagnini, con il patrocinio del Gruppo toscano giornalisti sportivi dell’Ussi, della Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Calenzano.

Un primo posto per Ballerini grazie alle tre vittorie conseguite, quella nella Omloop Het Nieuwsblad, nella foto, e in due tappe del Tour de la Provence. Dietro al canturino – ieri ritirato alla “Dwars door Vlaanderen” in Belgio – a fine marzo figurano Giacomo Nizzolo, campione europeo e italiano in carica e Matteo Moschetti vincitore della gara “Per Sempre Alfredo” dedicata al grande Alfredo Martini.