Giovedì sciopero dei bus dalle 10 alle 14

I lavoratori del trasporto pubblico locale e delle aziende Fnma (Autolinee), Fnm Holding e Fn Rete sciopereranno giovedì 13 giugno per quattro ore in tutta la Lombardia. A Como, lo stop per Asf autolinee e Spt holding è dalle 10 alle 14.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Lombardia hanno indetto l’agitazione a seguito, si legge in un comunicato, “delle forti preoccupazioni per il taglio ai finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale. Il congelamento delle risorse nazionali potrebbe, infatti, portare alla diminuzione di 52 milioni di euro per il territorio lombardo (circa 300 milioni a livello nazionale). Sul territorio lariano, potrebbero esserci ripercussioni in particolare sulle linee extraurbane”. Le confederazioni Cgil, Cisl, Uil e le segreterie Filt, Fit, Uilt hanno richiesto un incontro all’assessorato competente di Regione Lombardia il 19 marzo scorso, senza avere alcun riscontro in merito.