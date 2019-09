Giro di Lombardia 2019. La conferenza stampa al Museo del Ciclismo del Ghisallo

Presentazione comasca, martedì mattina al Museo del Ghisallo, per l’edizione 2019 del Giro di Lombardia, in programma il prossimo 12 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo in piazza Cavour a Como.

Presenti anche un gruppo di giornalisti che stanno partecipando ad un press tour in Lombardia con testate sia di ciclismo che di turismo: ci saranno redattori non solo italiani ma anche da Australia, Inghilterra, Olanda, Spagna, Germania.

Tra i relatori, Stefano Allocchio, direttore di corsa per Rcs Sport, Antonio Molteni, presidente della Fondazione Museo Ghisallo, l’assessore allo Sport di Como Marco Galli e Gianni Torriani, che presenterà il premio dedicato alla memoria di suo padre Vincenzo, storico organizzatore delle corse ciclistiche italiane, Giro di Lombardia compreso.