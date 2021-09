Giro di Lombardia 2021, martedì la presentazione a Bergamo

Martedì prossimo a Bergamo è stata fissata la presentazione ufficiale del Giro di Lombardia 2021. Il grande evento ciclistico è in programma per sabato 9 ottobre con partenza da Como, arrivo nella città orobica e, come da tradizione, transito dal Colle del Ghisallo, punto di riferimento per questa gara e in generale per tutti gli appassionati dello sport del pedale. L’ultima volta della “classica”, con questo disegno, era stata nel 2016. Poi l’arrivo è sempre stato a Como con i successi di Vincenzo Nibali (2017), Thibaut Pinot (2018), Bauke Mollema (2019, nella foto) e Jakob Fuglsang (2020).

Il “Lombardia” sarà preceduto dalla Milano-Torino (mercoledì 6 ottobre) e dal Gran Piemonte (giovedì 7), corse che sono state già presentate da Rcs Sport. Due eventi utili per farsi una idea sui valori in campo tra gli atleti che poi si sfideranno al sabato.

Tra le presenze annunciate, quelle di Vincenzo Nibali, degli sloveni Primoz Roglic (che ha appena conquistato la Vuelta di Spagna) e Tadej Pogacar, del belga Remco Evenepoel e dell’olandese Tom Dumoulin, dello spagnolo Alejandro Valverde e dell’australiano Ben O’Connor. Il “Lombardia” 2021 sarà l’ultima gara della carriera dell’irlandese Daniel Martin, che a 35 anni ha deciso di ritirarsi. Martin è nell’albo d’oro di questa gara, che conquistò nel 2014 (anche in quel caso con traguardo a Bergamo).