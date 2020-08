Giro di Lombardia, conferenza stampa rinviata

Un rinvio «tecnico» in attesa del nuovo Decreto del Governo sull’emergenza Coronavirus, atteso nei prossimi giorni. Il Comune di Como ieri ha annunciato lo spostamento della conferenza stampa di presentazione del Giro di Lombardia, la “classica” di ciclismo in programma il giorno di Ferragosto con partenza da Bergamo e arrivo in piazza Cavour.

L’incontro era stato fissato per lunedì, ma la scelta è stata di posticipare l’appuntamento prima di annunciare restrizioni o eventuali concessioni che in teoria potrebbero richiedere un ulteriore aggiornamento rispetto al Decreto di Palazzo Chigi. L’ipotesi è che la conferenza si svolga martedì o giovedì; sicuramente non mercoledì, visto che quel giorno Rcs Sport, che organizza il “Lombardia”, propone il Giro del Piemonte.