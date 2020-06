Giro di Lombardia e gare ciclistiche con apertura al pubblico

Sarà un Giro di Lombardia con il pubblico, con le opportune regolamentazioni legate all’emergenza per il Coronavirus. Questa l’idea di base per la gara del 15 agosto – partenza da Bergamo e arrivo a Como, anche se si attende l’ufficializzazione del percorso – e per tutte le corse italiane, che scatteranno il 1° agosto con le “Strade Bianche” in Toscana.

Il progetto è stato presentato a Roma al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora dai vertici della Federazione ciclistica e da Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport, la più importante società del nostro Paese sul fronte dell’organizzazione delle competizioni ciclistiche.

«Abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto a qualche mese fa, quando la situazione prospettata era davvero difficile – ha detto alla fine Paolo Bellino – Abbiamo presentato un lungo documento di programmazione per le gare nel nostro territorio».

«La nostra idea – ha aggiunto – è che gli eventi debbano essere aperti al pubblico. Le prime gara, programmate da agosto, faranno da test, poi ci saranno quelle a tappe per poi giungere fino al Giro d’Italia».

Ci saranno comunque delle restrizioni, nelle zone di partenza e di arrivo, e controlli per quelli che potrebbero essere i luoghi più affollati. «Abbiamo analizzato ogni aspetto – ha concluso Bellino – e utilizzeremo anche la tecnologia per fare la conta delle persone e tenere la situazione sotto controllo».

Il protocollo ora sarà studiato dal ministero dello Sport, che poi si confronterà di nuovo con Federazione e Rcs Sport. Ovviamente anche a Como sono attese notizie per il Giro di Lombardia. Lunedì scorso si è svolta una prima riunione per fare il punto. Appena ci sarà l’aggiornamento sulle regole a livello locale ci si ritroverà di nuovo per valutare i vari aspetti organizzativi.