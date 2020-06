Giro di Lombardia sabato 8 agosto. Manca soltanto la conferma dell’Uci

«Aspettiamo notizie ufficiali. Noi non possiamo fare altro che ribadire la disponibilità della città ad ospitare un così importante evento come il Giro di Lombardia».

L’attesa di Marco Galli, assessore allo sport del Comune di Como, è condivisa dagli appassionati lariani dello sport del pedale.

Il balletto delle date della gare internazionali del calendario 2020 ha portato a un nuovo rinvio della comunicazione da parte dell’Uci (Unione ciclistica internazionale). La questione riguarda principalmente la collocazione della Milano-Sanremo, che di fatto è collegata a quella del Giro di Lombardia.

Dopo la dislocazione dei campionati nazionali nel weekend del 22 e 23 agosto, in cui era appunto prevista la Milano-Sanremo, gli organizzatori di Rcs Sport hanno chiesto di spostare la corsa al giorno di Ferragosto, sabato 15.

Da quanto emerso per il Giro di Lombardia rimane come ipotesi più accreditata – per non dire praticamente certa – quella della disputa per il giorno sabato 8 agosto, con partenza da Bergamo e arrivo a Como in piazza Cavour.

Non a caso nel calendario che è stato disegnato e che è in fase di rifinitura, Gran Piemonte e Milano-Torino sono stati invertiti. Il Gran Piemonte, che nel 2020 avrà un percorso più duro è stato collocato al 5 agosto, proprio per fare da apripista al “Lombardia”, che rimane una tra le corse più impegnative del panorama ciclistico internazionale.

La Milano-Torino, una prova più “morbida”, il 12 agosto andrà – non a caso – a precedere la Milano-Sanremo ferragostana.

Non soltanto. Sulla “Gazzetta” Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport, ha confermato che la data dell’8 agosto ha avuto anche il via libera del Viminale con il percorso dal capoluogo orobico alla città di Como.

Sul Lario l’organizzazione locale, capitanata da Paolo Frigerio, è già allertata per seguire ogni aspetto. L’esperienza maturata da quasi vent’anni è una garanzia per mettere tutto a punto in quello che per forza di cose sarà uno “sprint”: all’8 di agosto mancano infatti meno di due mesi.

Rispetto al passato ci saranno da seguire i protocolli legati all’emergenza per il Coronavirus. Rcs Sport, che oltre alle “classiche” più importanti organizza anche il Giro d’Italia, ha già preparato un lungo documento che sarà presentato a Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, e al suo collega dello Sport Vincenzo Spadafora. Ogni aspetto è stato analizzato, con un aumento dei controlli su ogni fronte e l’obiettivo di evitare assembramenti, sia nelle zone di partenza e arrivo, sia sul percorso, in particolare nei punti dove tradizionalmente è atteso molto pubblico. Nel caso del Giro di Lombardia con traguardo sul Lario, a parte piazza Cavour, il pensiero va soprattutto a Colle del Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio e alla salita finale della Valfresca.

Massimo Moscardi