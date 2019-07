Giro Rosa-Iccrea, oggi la conclusione a Udine con le lariane Gasparini e Marturano

Ultimo atto, domani, per il Giro Rosa-Iccrea, la gara a tappe femminile che vivrà il suo epilogo in Friuli, con la frazione che porterà le protagoniste della corsa da San Vito al Tagliamento a Udine, dove ci sarà la cerimonia di chiusura con tutte le premiazioni.

La festa sarà per l’olandese Annemiek van Vleuten, che ha ipotecato oggi, dopo l’ultimo traguardo in salita, la maglia rosa della corsa: ieri, sul traguardo in vetta a Malga Montasio, van Vleuten ha chiuso al secondo posto alle spalle della connazionale Anna van der Breggen,

In classifica generale van Vleuten ha 3’50’’ di vantaggio sulla stessa van der Breggen; in terza posizione, a 7’, l’australiana Amanda Spratt. Migliore italiana in classifica, Elisa Longo Borghini, ottava a 8’30’’ dalla maglia rosa.

Al via della gara anche due comasche, Alice Gasparini e Greta Marturano. Un derby lariano che, a meno di clamorosi e inattesi ribaltoni oggi, si dovrebbe concludere con la vittoria di Gasparini, 79ª nella classifica assoluta e 15ª nella graduatoria riservata alle atlete Under 23. Marturano, invece, è rispettivamente 103ª e 21ª.

