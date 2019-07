Marianne Vos (foto) cala il tris nel Giro Rosa-Iccrea e vince la 7ª tappa con arrivo in Veneto a San Giorgio di Perlena. Nello sprint la Vos ha battuto la connazionale Anna Van der Breggen ed Elisa Longo Borghini, ancora prima tra le italiane.

Per la Vos si tratta del 24° trionfo in carriera al Giro Rosa (record assoluto). Annemiek Van Vleuten, quarta all’arrivo, mantiene la Maglia Rosa. Alice Gasparini è ora 15ª tra le Under 23 e l’altra comasca, Greta Marturano, è 23ª.