Giustizia riparativa all’Insubria con il filosofo Mancini

Proseguono le giornate di diffusione culturale della Giustizia Riparativa all’Università dell’Insubria di Como. Dopo l’importante giornata di studi dello scorso ottobre dedicata alla celebrazione, vent’anni fa, dei lavori della Commissione di Verità e Riconciliazione sudafricana, esperienza che contribuì al processo di trasformazione democratica del Sudafrica dopo la fine del regime di apartheid, l’Aula Magna del Chiostro di Sant’Abbondio, in via Sant’Abbondio 12 a Como, ospiterà mercoledì 5 dicembre, alle ore 11, il filosofo Roberto Mancini per una lettura aperta al pubblico.

Ordinario di Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Macerata, Roberto Mancini ha insegnato Culture della sostenibilità all’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana a Mendrisio e tenuto seminari di “Officina del pensiero critico” all’Università LUISS “Guido Carli” di Roma. È stato membro del Direttivo dell’Università per la Pace delle Marche e, per la stessa Università, è responsabile della Scuola di “Altra Economia”. Collabora stabilmente con le riviste “Servitium”, “Ermeneutica Letteraria” e “Altreconomia” e dirige le collane “Orizzonte Filosofico” e “Tessiture di laicità” presso la Cittadella editrice di Assisi. È autore di numerose pubblicazioni tra cui L’ascolto come radice , Ripensare la sostenibilità. Le conseguenze economiche della democrazia e La rivolta delle risorse umane. L’incontro del 5 dicembre che lo vede relatore è promosso dal Cesgrem, Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione diretto dalla professoressa Grazia Mannozzi.

Il Centro ha lo scopo di promuovere i principi della Giustizia Riparativa in tutti gli ambiti operativi: penale, civile, commerciale, familiare e comunitario. Favorisce la ricerca, la formazione e la disseminazione di conoscenze, inclusa la divulgazione scientifica. Presso l’Ateneo dell’Insubria collabora inoltre al progetto di Umanesimo manageriale.

Sempre a Como ha preso il via, unico in Italia, un “Corso di perfezionamento in giustizia riparativa e mediazione umanistica”, una conquista che conferma l’Insubria leader in questa materia. Info: www.uninsubria.it.