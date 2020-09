Gli Iubilantes a “Immagimondo”

Intenso carnet dell’associazione comasca Iubilantes: domenica 20 settembre presenterà a Immagimondo a Civate (info sul festival sul sito www.immagimondo.it) la nuova “Guida del devoto cammino”, il cammino che unisce tutti i nove Sacri Monti di Piemonte e Lombardia. Il libro sarà presentato alle 11. Sabato 26 settembre meteo permettendo, dice la presidente Ambra Garancini, “faremo il nostro terzo anello di cammino, sarà ancora una volta in alto lago e sarà fra Sorico e Gera Lario con ritorno a Sorico, in collaborazione con le guide di Imago e con uno spuntino con prodotti locali”. Inoltre il 10 ottobre è in programma un tour a piedi lungo il Parco del Lura: “Seguendo il percorso antico della strada Cavallina faremo il percorso da Saronno al santuario a Guanzate” dice Ambra Garancini. Sempre nell’ambito delle uscite è programmata una visita a Milano per visitare i luoghi del Quattrocento cominciando da Villa Mirabello per poi toccare Santa Maria delle Grazie con il Cenacolo di Leonardo. Si sta lavorando anche alla ripartenza del ciclo “Monumenti aperti” lavorando con le scuole. L’ipotesi è presentare entro dicembre attività video su Internet dedicate ai monumento del Razionalismo di Como.