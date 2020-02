Greta Marturano leader tra i giovani alla Setmana Ciclista Valenciana

Greta Marturano conserva la maglia di leader dei giovani alla Setmana Ciclista Valenciana. La comasca 21enne ha conquistato il simbolo del primato venerdì e l’ha mantenuto anche ieri, dopo la terza frazione della gara a tappe spagnole.

Una bella soddisfazione per la ciclista comasca, lo scorso anno terza classificata al “Gran Premio Hotel Fiera Bolzano” e grande protagonista al “Giro delle Marche in Rosa 2019.

Ieri, nella terza frazione, vinta dalla messicana Lizbeth Yareli Salazar, Greta (che corre con il team Fassa Bortolo-Top Girls) ha terminato nel gruppo e ha quindi mantenuto il primo posto nella graduatoria riservata ai giovani. Per lei anche un buon 21° posto in classifica generale.

Oggi la competizione a tappe femminile della categoria Elite si conclude con la frazione che porterà le atlete da Bextì a Villa Real: 140 chilometri non semplici, con la marianese che non lascerà nulla di intentato per terminare con la maglia bianca. La sua avversaria principale è l’inglese Sophie Wright, che in questo momento insegue la comasca a 9’’. Più staccata la terza nella classifica dei giovani, l’ungherese Kata Blanka Vas, che attualmente a 4’48’’ da Greta.