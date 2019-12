I “Frontaliers” tornano su Etv: sketch quotidiani e film a Natale

I “Frontaliers” tornano su Espansione Tv. Da lunedì, ogni giorno, verranno proposti quattro sketch da 5 minuti ciascuno (alle ore 13, 18.55, 20 e 22.40) per ridere insieme ai simpatici protagonisti della serie. Al centro dei corti ci sono le disavventure del frontaliere Roberto Bussenghi, impersonato da Flavio Sala, e del doganiere Loris J. Bernasconi, interpretato da Paolo Guglielmoni.

Negli episodi, prodotti dalla RSI, si concentrano difetti e pregi di svizzeri e italiani, caratteristiche che vengono affrontate con umorismo e, soprattutto, con ironia.

Oltre agli sketch giornalieri, Espansione Tv proporrà il giorno di Natale, alle 22.50, il film Frontaliers disaster per la regia di Alberto Meroni, una produzione del 2017 che ha “passato” il confine facendo conoscere il duo comico fuori dalla Lombardia e ricevendo apprezzamenti in tutta Italia. Il successo oltre confine è stato così ampio da dare origine anche a un album di figurine edito dalla Panini.

