Il “Distretto urbano del commercio” di Como riconfermato fino al 2022

Il Distretto Urbano del Commercio di Como coordinato da Palazzo Cernezzi ha superato la verifica di Regione Lombardia sul funzionamento e sull’efficacia di tutti i distretti del commercio lombardi, ed è stato riconfermato fino al 2022. Nel 2018 sono state coinvolte 94 attività e si sono aggregate 7 vie dello shopping che hanno organizzato 37 eventi, 5 installazioni di via e 5 campagne di marketing. Nel 2019 il budget è salito a 150.000 euro con dieci progetti in campo e 200 vetrine coinvolte. Da ricordare che su iniziativa della Fondazione Alessandro Volta e del distretto urbano del Commercio di Como, in occasione della tappa del Giro d’Italia, il 26 maggio scorso, è stata organizzata la doppia mostra del Museo del ciclismo del Ghisallo al Broletto e del fotografo Delmati sulla storia del Giro dal titolo “2 ruote in rosa”, con scatti selezionati e diffusi nelle vetrine di 70 negozi partecipanti nelle vie dello shopping.