Il Ghisallo pronto ad accogliere Museeuw. Venerdì l’incontro con l’iridato di Lugano 1996

Una serata con un campione che ha scritto grandi pagine di storia del ciclismo in attesa del Giro di Lombardia 2018.

Venerdì prossimo al Museo del Ghisallo di Magreglio sarà ospite il belga Johan Museeuw. Classe 1965, l’ex ciclista salirà sul colle sacro ai ciclisti con un folto gruppo di amatori del suo Paese. Museeuw sarà al Museo alle 18.30, dove si racconterà e sarà disponibile ad incontrare i suoi ammiratori; poi parteciperà ad una cena aperta a tutti gli appassionati (per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 031.965885).

Nel suo curriculum sportivo il belga vanta undici successi nelle gare di Coppa del Mondo, tre Parigi-Roubaix e altrettanti Giri delle Fiandre. Spicca poi la vittoria ai Mondiali di Lugano del 1996.

E proprio per ricordare quella giornata, venerdì sarà ospite a Magreglio lo svizzero Mauro Gianetti, secondo in quell’edizione della corsa iridata e tra l’altro trionfatore, da Professionista, in un’Amstel Gold Race e in una Liegi-Bastogne-Liegi. Altri invitati, Marino Vigna e Domenico De Lillo.

Il presidente della Fondazione Museo ha invitato anche Paolo Bettini, che ha dato una disponibilità di massima, ma il campione toscano solo all’ultimo saprà se potrà essere o meno presente, a seconda dei suoi impegni con gli sponsor legati all’imminente “Lombardia”.

Proprio a Bettini al Ghisallo è dedicata una mostra fotografica; nell’imminenza dell’arrivo della “classica”, a Magreglio da ieri si possono trovare altre due esposizioni speciali. Una è dedicata proprio al Giro di Lombardia, l’altra a Vincenzo Torriani, lo storico patròn delle competizioni ciclistiche del nostro Paese.

Un nuovo evento, quello di venerdì, con un ospite prestigioso, che in questo 2018 fa seguito alle visite al Museo di personaggi del calibro di Vincenzo Nibali, Andrew Hampsten e il già citato Paolo Bettini.