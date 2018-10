Il Giro di Lombardia diventa anche un’occasione solidale. L’organizzazione e l’amministrazione comunale hanno scelto di promuovere l’iniziativa della parrocchia Sant’Antonio di Padova di Como in programma domenica 7 ottobre, a sostegno dei francescani conventuali che ospitano centinaia di persone rimaste senza casa dopo le gravi inondazioni nello stato del Kerala in India. Domenica alle ore 21 in parrocchia (via Kolbe 3, Como) si svolgerà il concerto di solidarietà con la partecipazione straordinaria di Megumi Akanuma, soprano, laureata in canto in Giappone e diplomata in Italia, nominata cavaliere per meriti culturali e artistici, accompagnata dal maestro Filippo Farinelli. Tutte le offerte raccolte durante le messe di sabato e domenica inoltre saranno devolute a questo progetto di carità