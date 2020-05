Il Giro di Lombardia fissato per sabato 31 ottobre

«Noi non possiamo che ribadire la nostra disponibilità ad ospitare di nuovo il traguardo del Giro di Lombardia a Como. Ci siamo già mossi per quella che consideriamo una occasione di rinascita del territorio dopo questa emergenza». Parole di Paolo Frigerio, il responsabile del comitato locale lariano in occasione degli arrivi della “classica” in città degli anni scorsi e sottolineate proprio nelle ore in cui l’Unione ciclistica internazionale ha ufficializzato il calendario della stagione 2020, forzatamente riadeguato per l’emergenza Coronavirus.

Il Giro di Lombardia, gara organizzata da Rcs Sport, è stato programmato per sabato 31 ottobre, data che ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche agli organizzatori del Rally Aci Como-Etv, la finale di Coppa Italia che invece è in calendario il fine settimana successivo. Una eventuale collocazione della corsa ciclistica il 7 novembre (come era stato ipotizzato nelle scorse settimane) avrebbe creato una sovrapposizione incompatibile fra i due eventi.

Tutto dovrà essere definito, ma una prima certezza è quella della disponibilità degli organizzatori comaschi ad ospitare l’evento con il gran finale con scalata di Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio, San Fermo della Battaglia e la conclusione in piazza Cavour, come nelle ultime tre edizioni, che hanno visto i successi di Vincenzo Nibali (2017),del francese Thibaut Pinot (2018) e dell’olandese Bauke Mollema (lo scorso anno).

Non soltanto, anche il Comune di Cantù, la Brianza e il Triangolo Lariano sono pronti ad accogliere i partecipanti alla Gran Fondo Il Lombardia, manifestazione riservata che va in scena il giorno successivo alla “classica” dei Professionisti, ripercorrendone parte del percorso. Il servizio completo sul “Corriere di Como” in edicola domani.