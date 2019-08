Il “Lombardia” 2019 nel ricordo di Felice Gimondi

L’annuncio è stato dato dal direttore Mauro Vegni: l’edizione 2019 del “Lombardia” sarà dedicata a Felice Gimondi, scomparso lo scorso 16 agosto.

Il campione bergamasco nel 2018 diede il via alla gara dalla città orobica, che poi si sarebbe chiusa a Como con la vittoria del francese Thibaut Pinot.

Lo stesso Gimondi nella sua carriera ha primeggiato per ben due volte nella “classica” di fine stagione, nel 1966 e nel 1973. La gara è in programma il prossimo 12 ottobre con il via da Bergamo e l’arrivo in piazza Cavour dopo i passaggi da Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio e Valfresca.