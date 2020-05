Il polo “ComoNext” aiuta le imprese di Ivrea a risollevarsi dalla crisi

Il polo “ComoNext” di Lomazzo estende al Canavese la sua funzione di faro tecnologico a supporto di aziende, cooperative e associazioni per affrontare la ripartenza. Lo sportello gratuito #insiemeperleimprese offre consulenza on-line ed è nato dalla collaborazione con Icona srl, associazioni del territorio, camere di commercio e istituti bancari. Il servizio è stato attivato in Piemonte dal polo lariano nell’ambito del progetto di riqualificazione delle Fabbriche ex Olivetti di Ivrea. Un progetto partito prima della pandemia e che ora ha il preciso scopo di sostenere le aziende nella “Fase 2” della crisi Covid.

«Abbiamo voluto lanciare l’iniziativa ora – ha dichiarato Stefano Soliano, direttore generale di ComoNext – perché riteniamo sia un momento particolarmente delicato, che vede l’ingresso di numerose realtà produttive anche del Canavese in quella “nuova normalità” che si sta avviando. Per tale motivo ci è parso indispensabile condividere questo progetto con gli organismi territoriali che stanno supportando il polo di Lomazzo a intraprendere un nuovo percorso di innovazione nel fertile bacino di Ivrea e del territorio circostante».

L’iniziativa è rivolta soprattutto alle piccole realtà aziendali del territorio che, dapprima in seguito alla crisi cinese e poi all’emergenza pandemica, hanno visto via via ridursi la disponibilità di componentistica, materie prime, semilavorati. E questo, a Ivrea e nel Canavese, vale soprattutto per i settori dell’elettronica, la meccanica-automotive, lo stampaggio, oltre che per il settore turistico-alberghiero, completamente fermo. A supporto Lomazzo può fornire una task force di esperti nei processi innovativi, che potranno aiutare le imprese per via telematica.