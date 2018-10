“Il ponte di Adamo” alla libreria Ubik

Dopo l’edizione in lingua inglese realizzata in occasione di Expo esce in italiano “Il Ponte di Adamo. Alla ricerca del paradiso perduto” come libro di viaggio. Si tratta di un’avventura della conoscenza ispirata da un racconto di Marco Polo nell’antica Ceylon, oggi Sri Lanka. Ma è anche una missione che sarebbe piaciuta a naturalisti come Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Il libro come spiega l’autore Luca Novelli “sottende un’inedita ipotesi sull’origine dell’uomo moderno e sul mito del Paradiso Terrestre. Suggerisce il segreto del parto indolore, riscopre la Foresta della Felicità e attraversa il mitico Ponte di Adamo. Percorre da sud a nord l’isola-nazione amata da scrittori come Aldous Huxley e Arthur C. Clarke, tra città strappate alla foresta, antichi templi buddisti e siti paleolitici che hanno visto nascere l’agricoltura. Non manca la sorpresa finale e l’incontro con una popolazione che vive in queste regioni da 34.000 anni. The Adam’s Bridge, o Ponte di Rama, nel corso degli ultimi milioni di anni è apparso e riemerso più volte. Con questo libro prende un significato molto attuale, ovvero come ponte tra culture e popoli apparentemente lontanissimi, eppure geneticamente vicini”. Il Ponte di Adamo edito da Brioschi ricorda i libri di viaggio dell’Ottocento, illustrati da Augustus Earle, compagno di Charles Darwin nel suo viaggio attorno al mondo. Accompagna il viaggio testuale un ricco apparato iconografico con i disegni e dipinti di viaggio di Federico Canobbio (nella foto). “Gli inserti a colori dipinti da Federico si aprono su paesaggi esotici tutt’altro che scontati. La storia credo sia una sorpresa per un lettore o una lettrice occidentale – dice Novelli – Ruota attorno a una ipotesi non contemplata nella Storia dei luoghi mitici e leggendari elencati da Umberto Eco, libro che avevo letto con curiosità e affetto, come tanti altri suoi libri. Eppure l’equivalenza Paradiso Terrestre-Sri Lanka è citata nel Milione di Marco Polo e fa parte del bagaglio di miti di più di un miliardo di indiani e arabi. E la storia e la scienza sostengono il mito, dallo strano buco di gravità sottostante a questa isola-nazione, ai suoi antichi abitanti , i Vedda, che rivendicano un passato di 34.000 anni. Insomma di cose da raccontare ne avevo parecchie, e non è finita” dice Novelli.

Il libro sarà presentato il 30 ottobre alla libreria Ubik di piazza San Fedele 32 a Como alle 18 dagli autori e da Cesare Baj e Lorenzo Morandotti. Luca Novelli è nato nel 1947 a Milano è scrittore, disegnatore e giornalista. Autore di libri di scienze per ragazzi tradotti in ventidue lingue. Collabora con Rai, WWF, musei e università.Laureato in Scienze Agrarie all’Università Statale di Milano. La sua prima serie di graphic novel, Histoyrettes, viene pubblicata da Eureka nel 1971. Seguono gli Edenisti e, infine, nel 1974 crea la strip Il Laureato per il quotidiani Il Giorno, Il Messaggero e altri periodici. Ha pubblicato con Bompiani, Arnoldo Mondadori Editore e Rizzoli Editore. Fa parte di Quipos, agenzia che lavora con Quino, Mordillo, Altan, Silver, Crepax. Federico Canobbio Codelli, nato nel 1947 a Desenzano sul Garda e laureato in Filosofia si è specializzato in Filosofia della Scienza all’Università Cattolica di Milano. Dal 1987 al 2001 è stato direttore del Centro di Cultura Scientifica “Alessandro Volta” di Como e dal 2001 al 2006 è stato Development Manager delle Relazioni Internazionali al Politecnico di Milano. Ha tradotto per Mondadori, Boringhieri e Adelphi opere di divulgazione scientifica, filosofia ed epistemologia. Della sua attività artistica testimoniano numerose mostre in Italia e all’estero e il volume di Chasper Pult e Carlo Bertelli “L’Engadina nelle vedute di Federico Canobbio-Codelli” (Valentina, Milano 2005).