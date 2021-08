Il sindaco di Laglio: “Emergenza è la parola del momento”

“Emergenza è la parola del momento”. Lo scrive il sindaco di Laglio Roberto Pozzi su Facebook. ” Da subito, tutti, hanno fatto la loro parte – commenta il primo cittadino della località lariana colpita dall’alluvione – A partire dal prefetto Andrea Polichetti che si è dimostrato all’altezza del ruolo: presente, attento, disponibile e capace. A tutta la catena di comando dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, Provincia di Como e Regione Lombardia. Speriamo che anche la “politica”, una volta tanto, provveda con altrettanta, univoca, prontezza. Aspettiamo lo stato di calamità naturale che tutti danno per scontato ma che ancora non viene emanato, al fine di valutarne i contenuti ed avere contezza delle cifre stanziate. Dopo l’alluvione del 27 luglio abbiamo dovuto subire un secondo deflagrante evento alluvionale il 4 agosto. Ogni volta con grande fatica abbiamo provveduto al recupero dello scarico a lago che è il primo intervento da eseguire. Uno scarico ai tempi a cielo aperto e successivamente coperto. In attesa dei finanziamenti annunciati e promessi abbiamo provveduto con ordinanza contingibile e urgente ad affidare lavori per un milione di euro. Dobbiamo dare risposte certe e garantire azioni il più possibile pronte, secondo le direttive che gli esperti ci indicheranno. Interventi delicatissimi che insistono su terreni e abitazioni private che richiedono molta cautela. Noi abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo la nostra parte. Lo dobbiamo alle famiglie rimaste senza casa, o con gravi danni, alle imprese del settore turistico ricettivo già stremate dalla crisi pandemica, ad una popolazione locale partecipe e preoccupata. L’emergenza continua, non spegniamo i riflettori, non lascateci soli”.