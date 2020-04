Il virus “cancella” il tennis. Tornei internazionali fermi fino al 13 luglio

Piano piano, ma inesorabilmente, “saltano” i principali eventi del 2020 che avrebbero dovuto svolgersi in provincia di Como. Anche il mondo del tennis paga dazio alla crisi sanitaria in corso nel mondo. I circuiti internazionali Atp, Wta e Itf hanno annunciato la sospensione di ogni tipo di attività fino al 13 luglio. In pratica, i primi tornei internazionali che potranno essere giocati – sempre che il quadro globale migliori in queste settimane – saranno quelli che vedranno il via delle qualificazioni l’11 e 12 luglio, e i tabelloni principali pronti a scattare il lunedì successivo, il 13 luglio appunto.

A Como, da quando è esplosa in tutta la sua gravità l’emergenza sanitaria, sono già tre gli eventi che sono stati sospesi.

Il primo in calendario era la tappa del Tennis Como dello Junior Next Gen Italia, ovvero il principale torneo giovanile nazionale che avrebbe portato in riva al Lario, per il terzo anno consecutivo, tutti i migliori talenti Under 10, 12, 14 e 16. Le finali avrebbero dovuto essere disputate nella giornata di Pasquetta. Tutto saltato, ovviamente, e non è nemmeno detto che il circuito quest’anno possa essere disputato. Al Circolo Tennis Cantù, invece, fervevano i preparativi per la terza edizione dell’Itf di Wheelchair. Evento di portata mondiale che nelle prime due stagioni aveva visto giungere in Brianza alcuni dei migliori tennisti delle classifiche iridate. Il torneo avrebbe dovuto svolgersi a cavallo del Primo maggio, ma l’evento è già stato annullato. Il Circolo Tennis di Cantù ha proposto all’Itf un’altra data, dal 27 al 30 di agosto, ma il nuovo calendario è ancora al vaglio dell’International Tennis Federation.

Infine, è notizia di queste ore il “congelamento” pure dell’Itf Senior del Tennis Como, in programma a Villa Olmo a inizio luglio.

In questo caso, dopo il successo dell’esordio del 2019, si sarebbe trattato della seconda edizione.

Il club cittadino ha comunicato, sul proprio sito Internet, di «essere in contatto con l’Itf» e che verranno «seguite scrupolosamente le direttive che verranno date». Ricordiamo che i circoli in tutte queste settimane sono rimasti chiusi. Rimane da capire cosa avverrà anche per il Challenger di Como, evento clou della stagione che al pari degli altri Challenger è in dubbio come del resto tutti i tornei maggiori, slam compresi (Wimbledon è già stato annullato). Il presidente dell’Atp, Andrea Gaudenzi, ha specificato come al momento le ipotesi al vaglio per la ripresa sono molte, ma nessuna più definita di altre.