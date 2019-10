In arrivo il Rally Aci-Etv 2019: l’elenco delle limitazioni viabilistiche che riguardano la città di Como

In arrivo il Rally Aci Como 2019, venerdì e sabato. Nel corso della gara le limitazioni maggiori saranno nella zona delle prove speciali, che sono poste nel Triangolo Lariano e nelle valli ad Ovest del lago, Intelvi e Cavargna.

Doveroso specificare che i tratti di trasferimento – sulle cartine sono segnati in verde – sono aperti a tutti e le auto che partecipano alla competizione devono transitare inserendosi nel normale flusso del traffico seguendo il Codice della Strada.

In città non mancheranno le restrizioni ma, è bene sottolinearlo, saranno ben differenti da quelle che si sono viste in occasione di altri grandi eventi, come, ad esempio, il Giro d’Italia e il “Lombardia” di ciclismo.

Venerdì mattina la strada della Valfresca ospiterà lo shakedown, la prova delle vetture in assetto da gara. Via XXVII Maggio, dunque, venerdì 25 ottobre sarà chiusa al traffico dalle ore 8 alle ore 12.30; comunque, dopo il passaggio della vettura cosiddetta “scopa” a seguito dell’ultimo concorrente, la strada sarà prontamente riaperta. Divieto di sosta dalle ore 7.

Il punto d’appoggio in città dei concorrenti e delle loro assistenze sarà la zona della piscina di Muggiò: divieto di sosta, dunque, dalle 17 di giovedì 24 ottobre alle 22 di sabato in via Sportivi Comaschi e piazzale d’armi.

In centro, la zona di piazza Cavour è già a traffico limitato, quindi i momenti di partenza (venerdì alle 14.30) e arrivo (sabato alle 17) dei concorrenti non andranno ad influire più di tanto sul normale flusso veicolare cittadino.

Piazza Roma sarà invece il punto d’appoggio della competizione prima che i concorrenti raggiungano piazza Cavour. In questa area, dalle 14 alle 21 di venerdì e dalle 14 alle 22 di sabato, sosta vietata.

Il parco chiuso finale, dove saranno parcheggiate le vetture sarà posto in via Corridoni ai Giardini a Lago, in un punto dove abitualmente gli automobilisti non possono accedere. L’unica deroga, quindi, sarà proprio per i concorrenti del rally, che avranno accesso in un luogo abitualmente chiuso. Nella stessa zona, dalle 13 di giovedì alle 24 di sabato, sosta vietata per tutti i veicoli in piazzale Somaini e in via Raschi (negli stalli tracciati all’altezza di viale Rosselli). Provvedimento che non vale per i partecipanti alla manifestazione. Medesima disposizione, ma solo nella giornata di sabato, dalle 14 alle 22 in largo Borgonovo, per l’area di sosta riservata ai bus turistici.