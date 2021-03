In Canton Ticino aperte le prenotazioni per gli over 65

Se la Lombardia arranca ancora un po’, il Ticino prova a correre. Il Cantone svizzero ha infatti già esteso la campagna vaccinale per gli over 65. Si tratta di un importante passo avanti, spiegano dal governo cantonale.

Chi ha compiuto i 65 anni e fino ai 74 (la fascia degli over 75 è già stata coperta) può infatti registrarsi sulla piattaforma online e mettersi così in lista d’attesa. I primi appuntamenti sono previsti già prima di Pasqua, mentre si stanno completando le iniezioni alle persone affette da malattie croniche ad alto rischio.

In Ticino sono stati attivati da subito quattro centri cantonali di vaccinazione a Giubiasco (Mercato Coperto), Locarno (Palazzetto Fevi), Lugano (Padiglione Conza) e Mendrisio (Mercato Coperto). L’iscrizione per la vaccinazione avviene, come di consueto, sulla piattaforma web consultabile all’indirizzo www.ti.ch/vaccinazione