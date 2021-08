In Lombardia 504 positivi. Sul Lario si arriva a 60.306 casi

A fronte di 34.547 tamponi effettuati, sono 504 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività in regione è 1,4%.

Nelle terapie intensiva lombarde ci sono 41 pazienti (uno in meno rispetto all’ultima rilevazione). I ricoverati nei reparti ordinari sono 314, crescono di 5 unità rispetto all’ultimo bollettino di ieri. Oggi ci sono stati purtroppo 3 decessi, per un totale complessivo di 33.875. Sul Lario oggi si sono contati 17 casi e arriviamo a un totale di 60.306 positivi dall’inizio della pandemia.

In Canton Ticino sono 54 le persone positive segnalate, ci sono 19 pazienti ricoverati nei reparti ordinari Covid e 3 persone in terapia intensiva. Non ci sono stati decessi.