In treno e battello sui laghi della Lombardia, il programma Discovery Train

Itinerari integrati per il viaggio in treno e giri in battello sui laghi di Lombardia, fra visite di ville storiche, passeggiate nei suggestivi vicoli dei paesi lacustri, escursioni nella natura: con il pacchetto di promozione turistica “Discovery Train”, Trenord propone idee per una gita fuori porta fra le bellezze della Regione da raggiungere con il treno, mezzo di trasporto sostenibile e comodo.

Un’iniziativa che guarda anche alla convenienza: i biglietti speciali di “Discovery Train” propongono prezzi convenzionati per il viaggio andata e ritorno in treno da tutte le stazioni in Lombardia, la navigazione sui laghi e la visita a dimore storiche sulle sponde lacustri.

Le sponde del Lario, sia via Lecco che via Como, con Villa Carlotta; il Garda; il lago Maggiore con la splendida Villa Taranto; il lago d’Iseo e Monte Isola: cinque sono le proposte ideate per guidare turisti e viaggiatori alla scoperta delle attrattive turistiche del territorio.

Gli itinerari per i laghi si aggiungono a itinerari “Discovery Train” che portano i viaggiatori a trascorrere una giornata fra arte e cultura nelle città lombarde, a pedalare sulle sponde del Mincio o del Garda o a vivere un’esperienza di trekking sulla Via Francigena, a godersi il divertimento di Gardaland o di grandi eventi, come il Gran Premio di Monza.

I biglietti speciali “Discovery Train” si possono acquistare nelle biglietterie Trenord, presso i punti vendita autorizzati, presso i distributori automatici e online sull’e-Store Trenord al link: http://store.trenord.it/discovery-train-2 e sul proprio smartphone tramite l’App Trenord, disponibile per iOs e Google Play.

Tutti i dettagli sui diversi pacchetti Discovery Train sono disponibili sul sito trenord.it.

Discovery Train per i laghi di Lombardia

Lago di Como Tour

Guida i viaggiatori a scoprire le sponde del Lario raccontate da Alessandro Manzoni ne “I promessi sposi” il biglietto speciale “Lago di Como Tour”, che comprende il viaggio in treno andata/ritorno da tutta la Lombardia e il tour in battello lungo due opzioni di itinerario: Como-Bellagio-Lecco o Lecco-Bellagio-Como.

“Lago di Como Tour” ha un costo di 19,70 euro per gli adulti; 10 euro per ragazzi da i 4 ai 13 anni.

Tesori del Lago di Como

L’itinerario ideale per andare alla scoperta dei paesaggi e i borghi più belli e suggestivi che si affacciano sul Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Cadenabbia, Villa Carlotta, Tremezzo, Lenno. Il biglietto comprende il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia fino alla stazione di Varenna e, da lì, la navigazione in battello fra alcune località del lago.

Il biglietto speciale “Tesori del Lago di Como” ha un costo di 25 euro per gli adulti; 14 euro per ragazzi da i 4 ai 13 anni. Per le famiglie composte da 2 adulti e 2 ragazzi di età fino ai 13 anni, Trenord ha ideato il pacchetto dedicato al costo di 50 euro.

Chi sceglie “Tesori del Lago di Como” può anche usufruire di sconti dedicati per l’ingresso a Villa Carlotta: 9 euro per i singoli, 18 euro per le famiglie.

Lago di Garda Tour

Un biglietto ideato per far scoprire le bellezze naturalistiche che caratterizzano le sponde del Garda e i paesaggi che lo circondano, dai complessi romani di Sirmione agli scorci mozzafiato di Peschiera, dal parco termale di Lazise all’antico porto di Desenzano.

Il biglietto “Lago di Garda Tour” comprende il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia fino a Desenzano del Garda o Peschiera del Garda e la libera navigazione del basso Lago di Garda.

“Lago di Garda Tour” ha un costo di 25,40 euro per gli adulti; 18,90 euro per ragazzi da i 4 ai 13 anni.

Lago Maggiore Tour

Un itinerario per visitare uno dei laghi più grandi d’Italia e di navigare sulle sue sponde, fino a raggiungere località di rara suggestione come Santa Caterina del Sasso, Isola Bella, Isola dei Pescatori e la storica Villa Taranto.

Il biglietto “Lago Maggiore Tour” comprende il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia fino a Laveno o Arona e la libera navigazione fra le due località.

“Lago Maggiore Tour” ha un costo di 25,40 euro per gli adulti; 14,30 euro per ragazzi da i 4 ai 13 anni.

Chi acquista il biglietto speciale può inoltre godere di uno sconto del 40% sull’ingresso a Villa Taranto.

Monte Isola

La visita dei paesini sul lago d’Iseo e su Monte Isola, abitata da pescatori, fra vicoli pittoreschi, la Rocca Martinengo e il Santuario della Madonna di Ceriola.

Il biglietto speciale “Monte Isola” comprende il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia e il giro in battello da Iseo, Sale Marasino, Sulzano fino a Monte Isola.

“Monte Isola” ha un costo di 15 euro.