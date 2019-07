Inaugurato il nuovo ponte di Annone Brianza. Il ministro Toninelli ha parlato anche della variante della Tremezzina

È stato inaugurato questa mattina il ponte di Annone Brianza. Anas ha completato i lavori per riaprire al transito il cavalcavia, in provincia di Lecco, che sovrasta la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’amministratore delegato e il presidente di Anas rispettivamente Massimo Simonini e Claudio Andrea Gemme. Il ponte di Annone è crollato il 28 ottobre 2016 sulla statale 36, al passaggio di un veicolo adibito a trasporto eccezionale del peso di oltre 100 tonnellate, causando una vittima, Claudio Bertini, che percorreva la statale a bordo della sua vettura.

La struttura è lunga 44 metri e pesa 250 tonnellate. Il valore complessivo dell’investimento ammonta a circa 2,8 milioni di euro. Sulla nuova struttura saranno inoltre installati dispositivi per la rilevazione delle deformazioni nonché per il controllo dei veicoli in transito con sistemi di pesatura dinamica e videocamere con lettura-targhe collegate con la Sala Operativa Anas. Ieri il ministro Toninelli è poi intervenuto sul futuro di un’opera decisiva per il territorio, anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 assegnate a Milano e Cortina: la variante ella Tremezzina. «Valuteremo la situazione. Con lo “sblocca cantieri” vedremo come muoverci per questa e tutte le opere infrastrutturali decisive», ha detto il ministro che ha anche comunicato l’impegno del Ministero per lo studio di fattibilità per l’elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola martedì 2 luglio