Industria alimentare, in crescita il numero di imprese

Nel secondo trimestre 2019 le imprese attive nell’industria alimentare in Lombardia sono 5.854 (-0,3% sul II trim. 2018) che si posiziona al terzo posto in Italia. A livello geografico, il numero più alto di aziende dell’industria alimentare si registra nelle province di Milano con 1.767 imprese attive (+1% sul II trim. 2018) e Brescia con 843 (+0,1%). In fondo Monza-Brianza con 355 (+0%) e Como con 291 (+0,7%), in base a una ricerca di Anticimex.