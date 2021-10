Inseguimento di notte tra Erba e Albese con Cassano: denunciati due giovani

Due ragazzi ventenni sono stati denunciati dai carabinieri del Radiomobile, al termine di un inseguimento avvenuto di notte – intorno alle 2.30 – da via Como a Erba fino a via Vittorio Veneto ad Albese con Cassano. Il ragazzo che era al volante della Fiat Punto che ha cercato di fuggire dovrà ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, mentre a entrambi è contestato anche il porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nell’auto infatti erano nascosti sia due coltelli a serramanico, sia un manganello sfollagente. Il giovane alla guida è un 25enne di Orsenigo, mentre il passeggero (che tuttavia era il vero proprietario dell’auto) è un 22enne di Alzate Brianza. Il fatto è avvenuto in piena notte. La Fiat Panda è sfrecciata ad alta velocità davanti ai carabinieri del Radiomobile che li hanno seguiti. I due hanno fatto finta di accostare ripartendo poi a tutta velocità. L’inseguimento – con diversi tratti contromano – è avvenuto tra Erba e Albese con Cassano. Per fortuna, nel corso dell’inseguimento, le strade erano deserte e si sono dunque evitati rischi per l’incolumità pubblica. L’inseguimento è terminato quando i due hanno urtato con la ruota anteriore sinistra un marciapiede fermandosi pochi metri più avanti. La perquisizione ha poi permesso di recuperare le armi. I due come detto sono stati denunciati.