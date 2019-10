Klimahouse a Lariofiere. La fiera sull’efficenza energetica in edilizia chiude domani

Chiude domani la terza edizione di Klimahouse Lombardia, fiera dedicata al risanamento e all’efficienza energetica in edilizia, che risponde alle esigenze attuali del mercato dell’edilizia con criteri ecologici e con un articolato programma sviluppato in collaborazione con i principali partner di Fiera Bolzano che hanno animato gli oltre 40 eventi formativi e informativi in calendario. L’appuntamento -organizzato a Lariofiere di Erba – ha richiamato molti addetti del settore.

A fianco dello spazio espositivo, presidiato da aziende di primo piano nel settore delle costruzioni verdi, l’edizione locale di Klimahouse ha posto l’attenzione, ad esempio, sulle nuove costruzioni ma anche su casi di riqualificazione e di ristrutturazione con uno sguardo privilegiato sugli edifici pubblici e si è concentrata poi sull’analisi dettagliata dell’andamento del mercato negli ultimi anni.

Orari: dalle 9 alle 18. Ingresso: 5,50/4 euro, ragazzi fino a 16 anni con accompagnatore e over 65, costo di 3 euro.