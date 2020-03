“La domenica del barbiere” in onda questo pomeriggio su Espansione Tv

Esordio questo pomeriggio alle 17 per “La domenica del barbiere” su Espansione Tv, il nuovo programma sportivo dedicato alle partite di serie A. In studio la coppia consolidata de “Il barbiere” del martedì, il giornalista Furio Fedele e Melissa Mascetti.

Il format del programma, in onda fino alle 19, prevede commenti e interviste sulla giornata calcistica, in una fascia oraria che va a inserirsi nello “spezzatino” delle partite, tra i match del primo pomeriggio e i posticipi serali. Come nel “Barbiere” del martedì gli appassionati potranno intervenire da casa per dire la loro, sia con telefonate, sia mandando messaggi; ma non solo, anche in questo caso è previsto un collegamento. La troupe di Espansione Tv girerà tra gli esterni degli stadi di Milano, Torino, Bergamo e Brescia, a seconda dell’importanza e della collocazione delle partite, per intervistare i tifosi o all’uscita delle gare delle 15 o all’ingresso di quelle del tardo pomeriggio o della sera.

L’esordio doveva essere dallo Stadium di Torino per il big match tra la Juventus e l’Inter, che per le note vicende legate al Coronavirus è stato posticipato al 13 maggio al pari delle sfide Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. In attesa che la situazione si risolva e si possa tornare all’esterno degli impianti, oggi Espansione Tv sarà ospite del Milan Club di Appiano Gentile.

L’attenzione sarà dunque rivolta agli altri incontri in programma nel fine settimana, con i commenti e le prospettive di un campionato con un calendario che diventa sempre più complicato, un tema anche questo di grande interesse, considerando che i recuperi delle partite di serie A andranno incastrati tra gli impegni di Champions League, Europa League, Coppa Italia. E fin da ora si tratta di capire anche il destino dei match del prossimo weekend.

C’è poi la necessità di non andare troppo avanti nel tempo, visto che il 12 giugno scatteranno gli Europei e i giocatori dovranno essere messi a disposizione al più presto dei commissari tecnici delle varie nazionali, a partire da quello azzurro, Roberto Mancini.

L’attenzione della prima puntata de “La domenica del barbiere” sarà riposta, oltre che sul tema caldissimo dei rinvii e dei recuperi, ovviamente anche sui match giocati regolarmente: le partite di ieri Lazio-Bologna e Napoli-Torino e quelle di oggi Lecce-Atalanta, Cagliari-Roma e Sampdoria-Verona.