La laurea? Per noi è carta igienica | La più grande azienda nazionale assume tutti: basta solo un bel sorriso

Non è necessario essere in possesso di titoli accademici o di una formazione specialistica: per 180 fortunati arriva l’occasione professionale della vita.

In un mondo che viaggia veloce, e dove la tecnologia ha un ruolo sempre più centrale, la laurea non è più l’unico passaporto per ottenere una carriera soddisfacente e redditizia.

Infatti, se da un lato alcuni mestieri richiedono una formazione accademica specifica, dall’altro vi sono anche professioni che premiano le competenze pratiche, l’attitudine, l’impegno e persino la voglia di mettersi in gioco.

E se stai cercando lavoro, abbiano un’ulteriore buona notizia per te: una delle aziende più solide e celebri in Italia ha avviato una massiccia campagna di assunzioni, e intende arruolare circa 180 nuove unità nelle sue sedi, da Nord a Sud.

È giunto il momento di rispolverare e aggiornare il curriculum vitae: se cogli al volo questa opportunità, potresti rivoluzionare la tua vita una volta per tutte!

La laurea? Non serve

Sono sempre più numerosi i ruoli lavorativi che richiedono unicamente il diploma o, al limite, specifici corsi di formazione professionale. Tra questi, troviamo gli addetti alle vendite, gli agenti immobiliari, le estetiste specializzate, tecnici e operai generici, ma anche baristi, e impiegati front e backoffice.

E non dimentichiamo neppure le professioni digitali, sempre più diffuse (e talvolta anche inflazionate): social media manager, e-commerce manager o webmaster sono infatti figure che puntano quasi tutto sulla creatività, sull’esperienza e sulla formazione autonoma. Se però la tua idea di lavoro è associata all’assunzione presso una grossa azienda, in questo caso una solida realtà nazionale, ti conviene candidarti per la sede più vicina: lavorare qui equivale a vincere al lotto.

180 assunzioni in tutta Italia

Il Gruppo Cisalfa ha avviato una campagna di assunzioni su scala nazionale, con 180 posti disponibili nei negozi Cisalfa Sport e Intersport. Le posizioni ricercate sono eterogenee: si va dal settore della vendita alla logistica e alle mansioni di magazzino, e sono aperte sia ai profili con esperienza che ai candidati senza laurea. Cisalfa arruola infatti nuovi cassieri e sales assistant, ma anche venditori specialisti, visual merchandiser, impiegati, ingegneri, informatici, addetti HR e fashion designer.

A quanto si evince dal portale ticonsiglio.com, i contratti offerti sono prevalentemente a tempo determinato, ma vi sono possibilità di successiva stabilizzazione; le candidature possono essere inoltrate direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, accedendo all’area “Lavora con noi”. Inoltre, monitorando costantemente i canali Cisalfa potrai scoprire ove avverranno le aperture dei nuovi punti vendita: cosa aspetti?