Sorbillo e Porzio in lacrime: Eurospin gli ha rubato il segreto della vita | “Pizze illimitate a 1 euro al mese”

Eurospin ha rubato il segreto della pizza a Sorbillo e Porzio: ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi di ciò che sta avvenendo nella società moderna e vedono come punto di riferimento il fatto di scoprire ogni dettaglio su quello che unisce l’Italia intera ma anche il mondo: stiamo parlando proprio della pizza. Oggi, però, vogliamo rendervi partecipi di una novità che riguarda la catena di supermercati Eurospin che, pare, avrebbe rubato il “segreto” delle pizze napoletane a Sorbillo e Porzio: andiamo a vedere tutti i dettagli della vicenda sulla pizza e come realizzarla.

Il segreto più imponente e profondo di tutti è proprio quello di cercare di realizzare una pizza buona come quelle dei pizzaioli più ambiti d’Italia: stiamo parlando di Sorbillo e di Porzio ormai presenti in ogni parte d’Italia da nord a sud.

Oggigiorno, mangiare una pizza in compagnia del proprio partner o dei propri amici è un atto davvero prezioso perché ci fa sentire bene, sereni ma anche apprezzati da tutto ciò che ci fugge dalle mani, proprio come ogni giorno fa la tecnologia e le sue modifiche.

Andiamo a vedere nel dettaglio come la famosa catena di Eurospin ha “rubato” il segreto per realizzare delle pizze favolose con un prodotto incredibilmente meraviglioso: ecco tutti i dettagli e le curiosità che non puoi assolutamente perderti.

Eurospin, ecco il prodotto che sta facendo impazzire tutti

Il sogno dei lettori che ci seguono da qualche anno a questa parte è proprio quello di realizzare una pizza come i mastro fornai che da sempre sono alla ricerca di nuovi clienti a cui regalare il piacere della buona pizza. Proprio per questo, Eurospin viene in soccorso di tutti coloro che preferiscono godersi questo momento direttamente a casa, realizzando le pizze con le proprie mani.

Infatti, tra i prodotti in offerta della catena preferita di moltissimi nostri utenti, Eurospin, spunta uno per gli amanti della pizza che potrebbe davvero cambiarti la vita e la giornata e diventare proprio come i pizzaioli che da sempre hai sognato: stiamo parlando del fornetto per la pizza che sta letteralmente andando a ruba. Questo, firmato Ariete riesce a replicare l’esperienza della pizzeria tra le mura domestiche proprio per via della sua cottura.

Caratteristiche e prezzo

Questo fornetto per la pizza ha un potenza i 1200 W, è in grado di raggiungere temperature molto elevate in pochi istanti. Ha un diametro di 33 cm e il risultato lo rende estremamente soffice.

Il fornetto è dotato di un timer regolabile fino a 30 minuti e di ben 5 livelli di temperatura e la catena Eurospin lo vende ad un prezzo fuori dal comune: parliamo di 79,99 euro. Ipotizzando una vita media di 80 mesi (circa 7 anni) per questo elettrodomestico: per 1 euro al mese hai la possibilità di non andare mai in una pizzeria.