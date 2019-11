La parola: Crisi

La crisi è sempre legata a un momento cruciale, un momento in cui si deve scegliere in una direzione o nell’altra. La parola greca krìsis, infatti, significava «scelta, decisione», ma anche «fase decisiva di una malattia», l’istante in cui uno stato patologico si modifica in senso favorevole o sfavorevole. In questo senso, il vocabolo ha cambiato nel tempo il suo significato più importante.



La crisi, oggi, è economica o sociale, o politica. Può essere causata da fattori interni oppure esterni, strutturali o passeggeri. E segna il punto di rottura, oltre il quale c’è l’incognito.