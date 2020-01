La Sicilia di Tognocchi al “Gloria”

Dopo essere stato presentato in prima nazionale a Palermo arriva a Como, giovedì 30 gennaio, allo Spazio Gloria di via Varesina 72 a Como, il docufilm I miracoli del monte di gesso, una produzione “I Girasoli Onlus”, per la regia di Dario Tognocchi. Si tratta di un toccante racconto ispirato a una storia vera che porta in una Sicilia immaginata e narrata attraverso gli occhi di Mohammed Sissoko, un educatore originario del Mali. Dopo un viaggio tra il deserto e il Mediterraneo, anni fa Sissoko sbarca in Sicilia e giunge a Milena e Sutera, in provincia di Caltanissetta, accolto dell’associazione “I Girasoli”. Passano gli anni e il giovane rifugiato impara la lingua italiana e il dialetto siciliano. Parla francese, inglese e una serie di lingue africane che gli permettono di aiutare i rifugiati che provengono dal Sud del mondo. Divenuto educatore responsabile in uno Sprar, gli verrà affidato un bambino di nome Temesgen, fragile, solo e spaventato, con una storia terribile alle spalle. Sissoko si guadagnerà la sua fiducia inventando un processo educativo speciale in cui le feste popolari siciliane di Sant’Onofrio e San Paolino saranno il viatico dell’immaginazione.