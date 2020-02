L’appello alla Regione dei sindaci lariani: «Servono misure per aiutare la nostra economia»

I primi cittadini della Valle Intelvi, del Porlezzese e della sponda occidentale del Lago di Como scrivono alla Regione Lombardia e al suo presidente Attilio Fontana chiedendo sostegno per l’economia del territorio lariano. La lettera è firmata da Aldo Riva, sindaco di Dizzasco, ed è sottoscritta da un largo numero di suoi colleghi.

«Le disposizioni emanate producono un forte impatto con effetti negativi sul sistema economico e produttivo, costituito nel territorio comasco soprattutto da piccole e medie imprese, attività turistiche-ricettive ed artigianali e lavoratori autonomi», viene sottolineato.

Il messaggio sottolinea i problemi di negozi, bar, ristoranti, palestre e centri sportivi che in questi giorni hanno vista ridotta notevolmente l’attività. «Gli equilibri economici degli esercizi sono destinati a diventare insostenibili nel medio-lungo periodo».

La prima richiesta è di «misure dirette al sostegno o contributi agevolati a favore di tutte le categorie economiche, in particolare di quelle piccole e medie imprese, cuore del nostro territorio, colpite dai provvedimenti». La seconda è di mettere in atto «qualunque azione si ritenga necessaria per fronteggiare delle ricadute economiche e sociali derivanti dall’eventuale prolungarsi delle misure».

Particolare attenzione, poi a quello che dovrà essere il rilancio. Servirà «una campagna mediatica e informativa a livello nazionale ed internazionale per la promozione del turismo attraverso i canali di Regione Lombardia».

«Ribadiamo il nostro massimo impegno ad affrontare la difficile situazione che colpisce le nostre comunità, con un atteggiamento sicuramente propositivo e collaborativo», è il saluto finale.