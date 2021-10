L’assessore Locatelli visita realtà del sociale nel Comasco

Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha visitato oggi alcune realtà del sociale della provincia di Como. Dopo aver partecipato, presso la sede Anffas onlus Centro Lario e Valli-Menaggio, all’inaugurazione di un nuovo veicolo per il trasporto delle persone con disabilità alla RSD, l’assessore ha visitato la struttura sociosanitaria ‘La Rosa Blu’ e la cooperativa sociale ‘Sim-Patia’, a Valmorea. “L’Anffas Centro Lario – ha dichiarato Locatelli – è da decenni un’associazione ben radicata sul territorio, che offre molteplici servizi alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Il nuovo veicolo inaugurato oggi è un ulteriore passo in avanti nell’assistenza delle persone più fragili, che possono anche contare sulla presenza di una struttura come ‘La Rosa Blu'”. “Un’eccellenza nell’accoglienza e nell’assistenza a persone con disabilità fisiche gravi e gravissime – ha continuato – è anche la cooperativa sociale ‘Sim-Patia’, a Valmorea: ringrazio tutti gli operatori e gli assistenti per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente, con l’organizzazione di tantissime l’attività volte a rendere sempre più indipendenti e autonome le persone”