L’attesa è finita: azzurri subito a caccia dei tre punti Il Como ospita la Pergolettese

Domani alle 17.30, stadio Sinigaglia. Il vecchio impianto di calcio cittadino torna ad ospitare una partita di serie C. Il Como, neopromosso dopo due anni di purgatorio in D, “bagnerà” infatti il ritorno nella terza serie nazionale giocando in casa, davanti ai propri tifosi. Condizione ideale per iniziare – si spera – con il piede giusto una stagione che sarà comunque impegnativa e complicata, visto il livello delle squadre inserite nel girone A, quello degli azzurri. Ospite del Como di mister Marco Banchini sarà la Pergolettese, quella che una volta chiamavamo Pergocrema. I gialloblu hanno infatti sede nella città della Bassa Lombardia, Crema, e come i lariani sono una neopromossa. Pressione dunque – ed emozioni – equamente condivise tra due formazioni che puntano a far bene. Gli ospiti hanno cambiato poco, mantenendo l’intelaiatura della D e inserendo giocatori in posti mirati. Per il Como, in difesa non ci sarà Sbardella, come spiegato da mister Banchini. La formazione azzurra è reduce da un precampionato a fasi alterne: una buona partita in Coppa Italia contro il Gozzano, una sconfitta – e conseguente uscita dalla Coppa – contro il Renate.

Ma quello che conta avverrà domani, a partire dalle 17.30, l’ora del fischio d’inizio del match diretto dall’arbitro Arena di Torre del Greco.

Viabilità

Per la partita del Como sarà in vigore il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli lungo via Sinigaglia (tratto tra viale Masia e Largo Borgonovo) e viale Puecher (tratto tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini incluso), dove saranno montati sistemi di recinzione mobili che vieteranno anche il passaggio pedonale. Divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata anche lungo viale Vittorio Veneto e nelle seguenti vie: largo Borgonovo e viale Masia nel tratto compreso fra piazzale Somaini e viale Rosselli. Circolazione e transito consentito esclusivamente ai residenti e agli autorizzati lungo viale Masia nel tratto fra viale Rosselli e via Sinigaglia. L’accesso da via Campo Garibaldi sarà consentito esclusivamente a residenti e autorizzati.

Il programma

Prima giornata Serie C, girone A: Pontedera – Carrarese (ieri sera); ore 15 Pistoiese – Albinoleffe, Pro Vercelli – Pianese, Siena – Olbia; ore 17.30 Alessandria – Gozzano, Arezzo – Lecco, Como – Pergolettese, Giana – Renate, Pro Patria – Monza. Domani: Novara – Juventus U.23.