Laura Garavaglia, online la presentazione del nuovo libro

Laura Garavaglia è nata a Milano nel 1956. Vive e lavora a Como. Ha insegnato materie letterarie nelle scuole superiori della provincia di Milano e della città di Como. Ha fondato e presiede l’Associazione culturale “La Casa della Poesia di Como” ed è organizzatrice e curatrice del Festival Internazionale “Europa in versi” che dal 2011 si tiene ogni anno a Como. È membro del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Europa in versi”, legato al Festival omonimo e del Premio Letterario “Antonio Fogazzaro”. È membro del PEN Club Italiano e Svizzero, del World Poetry Movement e dell’Accademia di Arte, Scienza e Letteratura di Parigi.

Le sue poesie sono state tradotte in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, rumeno, albanese, macedone, serbo, turco, farsi, giapponese, vietnamita, coreano. Sue poesie sono state inserite in molte antologie e in riviste letterarie italiane e straniere. Ha collaborato con la rivista Argo ed è direttrice della collana Altri Incontri per la casa editrice I Quaderni del Bardo, dove sono pubblicati poeti di fama internazionale in lingua originale e tradotti in italiano. Ha partecipato a Festival Internazionali di Poesia in Germania, Romania (dove ha ricevuto un Premio come Manager Culturale Internazionale dall’Accademia Mihai Eminescu di Craiova), Macedonia, Montenegro, Danimarca, Spagna, Cipro, Turchia, Colombia, Giappone, Coresa del Sud, Vietnam, ecc. Scrive come critico letterario su blog di letteratura. In poesia ha pubblicato Frammenti di vita (Il Filo 2009) – 2° premio “Opera Prima Edita” al Premio Letterario “Circe, una Donna, Tante Culture”, Monterotondo (Rm); Farfalle e Pietre (LietoColle Editore, 2010) – Premio della Giuria al Concorso Letterario “Alda Merini”, Brunate (Co); La simmetria del gheriglio (Stampa 2012; seconda edizione con traduzione in inglese e rumeno, 2014) – finalista al Premio Internazionale di Poesia “Mario Luzi” 2013; Correnti ascensionali, CFR 2013 (seconda edizione con traduzione in inglese, spagnolo e rumeno, 2015) e Numeri e Stelle (Edizioni Ulivo 2015, in edizioni quadrilingue: italiano, inglese, spagnolo e rumeno) – segnalato al Premio Pontedilegno 2016 e vincitore del Premio Farina 2017. Numeri e Stelle – Números e estrelas (IQdB, edizione italiano e portoghese). Per la sua poesia e per la sua attività culturale a livello internazionale ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti. Il suo nuovo libro edito da Puntoacapo, la casa editrice di Mauro Ferrari, si intitola La presenza viva delle cose ed è anche tradotto in inglese. Viene presentato giovedì alle 18 sulla pagina Facebook e sul Canale YouTube della “Casa della poesia” in una conversazione con il critico e poeta Giovanni Tesio.