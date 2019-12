Lavoro di frontiera, nasce un progetto integrato

Oggi presso la sede dell’amministrazione provinciale di Como è stato presentato il progetto Getis – Governance dell’economia transfrontaliera Italia – Svizzera, depositato lo scorso 31 ottobre da una vasta partnership di soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano sui temi del lavoro transfrontaliero, nell’ambito del secondo bando della programmazione Interreg 2014-2020 nel quale alla Lombardia è affidato il ruolo di Autorità di Gestione per conto dell’intera area di cooperazione lungo l’arco alpino.



Il progetto vede per la prima volta la partecipazione ed il protagonismo anche delle sei organizzazioni sindacali confederali italiane e svizzere (riunite nei consigli interregionali riconosciuti dalla Ces – Confederazione europea dei sindacati), a fianco della vasta partnership di soggetti italiani e svizzeri quali Province, Camere di Commercio, Università ed Istituti di formazione, innovazione e sviluppo, autorità ispettive operanti al confine tra Piemonte, Lombardia, Ticino e Grigioni.



Il progetto, ora sottoposto alla valutazione delle commissione bilaterale competente, è impegnato sui temi delle reti informative per lavoratori ed imprese, sulla formazione nel mercato del lavoro elvetico, sull’implementazione di luoghi di confronto e valutazione congiunta del fenomeno del lavoro di frontiera, sul contrasto al dumping salariale e sociale.