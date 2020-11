Libertas Cantù, secondo successo consecutivo in trasferta

Secondo successo consecutivo in trasferta per la Libertas Cantù, squadra che milita nel campionato di serie A2 di pallavolo. Dopo la vittoria sul campo del Lagonegro, in Basilicata, oggi è giunta una nuova affermazione, sul campo di Reggio Emilia. I brianzoli si sono imposti per 3-1.

“Questi sono tre punti molto belli – ha detto alla fine Matteo Battocchio, allenatore della Libertas – Faccio i complimenti a questo gruppo straordinario di ragazzi, che sono riusciti a reagire alle difficoltà in cui si sono trovati. Siamo anche stati un po’ fortunati perché la Conad è in condizioni fisiche precarie, ma nel nostro campo ho visto una squadra da applausi per come è riuscita a reagire nelle difficoltà”.