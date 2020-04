Liquidità: oltre un milione di euro dalla Camera di Commercio lariana per le piccole e medie imprese

Oltre un milione di euro: è la cifra che la Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco, riunita ieri in modalità telematica, ha stanziato a favore delle imprese lariane per proporre un supporto concreto e immediato in questo momento di difficoltà. L’intervento più significativo, cui è stato destinato un milione di euro, è finalizzato ad affrontare le esigenze di liquidità delle micro, piccole e medie imprese causate dall’emergenza sanitaria ed è promosso in collaborazione con il Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia.

La misura, che sarà operativa entro la fine del mese di aprile, prevede l’abbattimento degli interessi relativi a contratti di finanziamento per operazioni di liquidità, con parziale copertura anche dei costi di garanzia.

Nel corso della seduta la Giunta camerale ha anche destinato 150.000 euro per finanziare contributi alle imprese a parziale sostegno dei costi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di formazione del personale sulle misure di prevenzione e controllo al fine di favorire l’auspicata pronta ripresa delle attività economiche. Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli delle iniziative approvate.