L’Italia è ben rappresentata agli Emmy Awards 2025 | Como è orgogliosa di un suo concittadino

Una serie Tv di Amazon Prime Video è un’eccellenza ed il merito è anche di un ragazzo che parla comasco e non l’elfico.

La prima puntata de “Gli anelli del potere” è stata trasmessa dal 2 settembre 2022, con 100 milioni di persone in tutto il mondo (25 milioni solo nel giorno dell’uscita) davanti alla tv per tornare nel mondo del Signore degli anelli.

Ha avuto un record incredibile, totalizzando oltre 32 miliardi di minuti di streaming e si dice che potrebbe essere il contenuto più visto fra tutte le piattaforme nel weekend di debutto.

Praticamente tutti sono a conoscenza che sia il prodotto seriale più costoso di sempre: nel 2017, Amazon spese circa 250 milioni di dollari solo per comprare i diritti, che vanno ad aggiungersi agli oltre 450 di budget per la prima stagione.

Se fate i calcoli significa che la cifra spesa è di circa 60 milioni di dollari per ogni episodio.

Cosa rende speciale Gli anelli del Potere

In una serie a budget così elevato la cura dei dettagli, le rifiniture, per dare maggiore impatto ad una scena, cambiando o regolando meglio l’illuminazione sono importanti ed essenziali.

Oggi molti potrebbero pensare che questo sia semplice, grazie ad un massivo utilizzo di AI. Sicuramente, anche in questa prestigiosa serie l’ausilio dell’intelligenza artificiale può dare un plus in postproduzione e montaggio, ma non è fondamentale. In questa grande e magnificente opera è rimasta uno strumento di supporto. Le potenzialità sono enormi, ma il cuore e il genio dietro ad ogni singola scena è umano.

Chi è il comasco che è candidato agli Emmy

Una delle brillanti menti che si celano dietro a questo successo è quella di Daniele Bigi. 47 anni, comasco è supervisor dell’Industrial Light & Magic di Londra, una delle più importanti aziende nel campo degli effetti speciali digitali del mondo, parte della Lucasfilm, sussidiaria di The Walt Disney Company. Questa genio brillante è uno dei canditati agli Emmy per i migliori effetti speciali proprio per la serie basata sui racconti tolkeniani.

E’ conosciuto al pubblico anche per essere colui che si cela dietro agli effetti speciali dei Fantastici 4 anche se sempre con umiltà e simpatia ha più volte ricordato che far ridere una roccia è stato comunque difficile. Una grande persona che è partita da Como, ha affrontato un percorso di studi esemplare ed è approdato ad Hollywood. Sarebbe un orgoglio per Como, se un suo concittadino vincesse un Emmy.