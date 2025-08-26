Montano: credeva di aver perso per sempre il suo multisala, ma la vicenda ha un lieto fine

Il multisala di Montano Lucino durante l’estate era scomparso dal sito ufficiale UCI. Si pensava di aver perso un altro cinema.

Senza avvisi le sale dell’UCI Cinema di Montano erano state chiuse e un senso di malinconia aveva pervaso il territorio. Dato che si credeva di aver perso per sempre un’altra sala cinematografica.

Tuttavia la storia ha un finale differente, dal momento che come una fenice l’ex UCI Cinema riapre ex novo.

Ora avrà un nuovo nome e si chiamerà The Screen Cinemas.

C’è stato un cambio di gestione e quindi a breve la programmazione riprenderà normalmente.

Quando ha chiuso il multisala di Montano Lucino

In questa calda estate, l’11 luglio lo storico UCI di Montano ha salutato il suo pubblico di affezionati. Inizialmente tutta la zona era profondamente dispiaciuta, perché perdere un altro cinema avrebbe significato un impoverimento territoriale per quanto concerne l’intrattenimento,

Poi a ridare speranza è arrivato il comunicato di Uci che annunciava che non era una chiusura definitiva, ma un glow up che prevedeva ristrutturazione e nuova gestione.

La new entry

Nei giorni scorsi The Screen Cinemas sul suo profilo Instagram ha postato una bella poltrona rossa, una bibita appoggiata su uno dei braccioli, un’enorme scatola di pop-corn e la scritta in primo piano: «Montano Lucino: bentornato al tuo posto davanti al grande schermo».

The Screen Cinemas è una realtà che desidera offrire un’esperienza straordinaria ai propri clienti, grazie alla tecnologia Dolby Atmos (per la prima volta utilizzato nel Sud Italia) abbinata a proiettori con tecnologia 4K e schermi ad alta definizione 3D, in grado di coinvolgere lo spettatore tridimensionalmente. Le sale di The Screen Cinemas sono pensate anche per accogliere eventi aziendali ed eventi gaming, con collegamenti in fibra, capaci di supportare anche tornei. The Screen Cinemas rappresenta un nuovo circuito italiano di multisale cinematografiche che si pone come obiettivo l’apertura di almeno altre 5 multisale nei prossimi anni. La prima realizzazione trova le sue fondamenta a Milazzo, presso il “Parco Commerciale Corolla” e ha offerto una meravigliosa rivoluzione al suo pubblico. Da questo momento chi entrerà in una delle 11 sale di Montano Lucino, potrà godersi un bel film, giocare, festeggiare in un luogo originale un evento o una ricorrenza speciale. A questo punto dovete solamente scegliere il film aspettare la fine del mese e sedervi davanti al grande schermo con i vostri pop corn.