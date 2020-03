Lombardia e altre 14 province chiuse: ecco il testo integrale del provvedimento

E’ dunque arrivata nella notte la firma del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sul documento ufficiale che conferma le nuove stringenti misure per contrastare il contagio da Coronavirus.

Qui trovate il testo integrale: slideshare.net/Palazzo_Chigi/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020

La Lombardia e altre 14 province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) diventano “zona rossa” e questo vuol dire “evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori citati, nonchè all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.