Lombardia, i saldi estivi partiranno il primo di agosto

I saldi estivi in Lombardia partiranno il primo di agosto e le vendite promozionali potranno avvenire anche nei 30 giorni precedenti i saldi estivi. È la decisione che la Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, ha assunto ieri approvando una specifica delibera che regolamenta questo tipo di attività. «I risultati vincenti – ha detto l’assessore – nascono sempre dal confronto, in questo caso con le associazioni di categoria e con le Regioni e le Province autonome. Abbiamo lavorato perché ci fosse condivisione e uniformità nell’individuazione della data e si trovasse insieme la ricetta migliore». L’eliminazione del divieto di vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi estivi è un «ulteriore aiuto che la Giunta lombarda ha deciso di porre in essere nei confronti delle attività di commercio al dettaglio, proprio perché chiuse a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi in cui avrebbero potuto effettuare la vendita dei prodotti a prezzo pieno». La variazione della data dei saldi (dal primo sabato del mese di luglio al 1° agosto) sarà adottata (solo per quest’anno) in tutta Italia.