Malore mentre pedala sotto il sole. Cicloturista di Alzate Brianza muore in Sardegna

Era arrivato da poche ore in Sardegna per un vacanza voluta per dare sfogo alla propria passione: il cicloturismo. Un malore l’ha però colpito e ucciso mentre – in compagnia di un amico – pedalava lungo la strada che da Alghero conduce a Bosa. È morto così, domenica pomeriggio, intorno alle 15.30, un turista di Alzate Brianza, 45 anni. Possibile che un ruolo nella tragedia possa averlo giocato il grande caldo, attorno ai 40 gradi, che attanagliava quel punto della Sardegna mentre i due ciclisti erano impegnati a pedalare. L’arrivo dei carabinieri e del 118 non è riuscito a evitare che il dramma si compisse.

