Maltempo record, in novembre 26 giorni di pioggia

Quasi 600 millimetri di pioggia e solo quattro giorni interamente asciutti a novembre, risultato «uno fra i mesi più piovosi dell’ultimo decennio», come rilevato dall’Agenzia regionale per l’Ambiente della Lombardia.

Il novembre 2019 si farà ricordare dai cittadini lombardi per l’uso costante dell’ombrello e per la pioggia incessante a causa del ripetuto passaggio di perturbazioni atlantiche.

Per quanto concerne la nostra provincia, i dati rilevati a Sormano, ad esempio, indicano esattamente 590 millimetri di pioggia in un mese.

Il record spetta ad Ardesio, in provincia di Bergamo, con 643 millimetri caduti. A Milano il dato è di 244 millimetri a fronte di una media di circa 100 millimetri.

Picchi superati solo nel novembre 2014 anche in pianura, dove a Milano lo scorso mese sono caduti 244 mm a fronte di una media di circa 100 mm, a Brescia 238 mm a fronte di una media di circa 70 mm, a Sondrio 240 mm (media attorno a 80 mm), a Mantova 211 mm (media 60 mm circa), e a Pavia 222 (media 90 mm circa).